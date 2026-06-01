Названо число победителей из участников СВО на праймериз «Единой России»

Медведев: 480 участников СВО победили на праймериз «Единой России»

На предварительном голосовании партии «Единая Россия» победили 480 участников военной спецоперации, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генсовета, которое транслируется во «ВКонтакте». Кандидаты были представлены 1361 прошедшим спецоперацию.

Победу одержали свыше трети из них, 480 человек. Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции, — подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно, что бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз, по предварительным данным, стал лидером голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму от региона. Он получил 57 896 голосов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь лидирует в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы в Саратовской области. Он участвовал в процедуре отбора сразу по двум направлениям.