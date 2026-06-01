Захарова назвала главного ответственного за удары по ЗАЭС Захарова заявила об ответственности Запада за атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Основная ответственность за атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию лежит на западных странах, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Запад продолжает накачивать Киев новыми партиями оружия. Она отметила, что в Москве убеждены: Киев, а также его американские и европейские кураторы прекрасно осознают, какие катастрофические последствия для всего мира могут повлечь подобные провокации, передает пресс-служба ведомства.

Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, — сказала Захарова.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что радиация не признает государственных границ, а безразличие европейских лидеров к обстрелам Запорожской АЭС ставит под удар их же граждан. Брюссель, по его словам, своей беспечностью в ответ на атаки Киева «играет с огнем».

Кроме того, директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что атака украинского беспилотника могла привести к безвозвратной потере шестого энергоблока. По его словам, заряда дрона хватило бы, чтобы пробить 50-сантиметровую стену машинного зала.