01 июня 2026 в 19:00

«Самые отчаянные шаги»: Захарова об ударах ВСУ по ЗАЭС

Захарова: удары ВСУ по ЗАЭС показывают, что Украина готова на отчаянные шаги

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) указывают на то, что Киев готов идти на самые отчаянные шаги, включая подрыв ядерной безопасности, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала поступки Украины безрассудными, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют: ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, — сказала Захарова.

Дипломат выразила надежду, что даже на Западе в итоге осознают: нанося удары по ядерным объектам с помощью поставляемого оружия, Киев фактически действует как «обезьяна с гранатой», создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров. Захарова добавила, что Россия продолжит делать все возможное для безопасного функционирования ЗАЭС. Она также отметила, что Москва рассчитывает на справедливую оценку действий Киева со стороны МАГАТЭ.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что радиация не знает границ. Он указал, что беспечность Брюсселя в ответ на удары Киева по станции граничит с опасной игрой.

