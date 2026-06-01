01 июня 2026 в 19:18

Цены на нефть марки Brent не выдержали отказа Ирана от переговоров с США

Цены на нефть марки Brent выросли на 5% из-за отказа Ирана от переговоров с США

Цены на нефть марки Brent выросли на 5%, вновь превысив отметку $100 (7,2 тыс. рублей) за баррель, следует из данных биржи ICE. Скачок произошел после отказа Ирана от переговоров с США.

Эскалация происходит на фоне угроз Тегерана заблокировать Ормузский пролив — критически важный узел для мировых поставок нефти. Это развитие событий усилило опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти, что и спровоцировало резкий рост цен.

Ранее представитель иранского центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что военные действия США на Ближнем Востоке поднимут стоимость нефти до $200 (14,3 тыс. рублей) за баррель. По его словам, пока американцы продолжают свои «военные авантюры» в регионе, достижение какого-либо соглашения невозможно.

Аналитик Игорь Юшков между тем выразил мнение, что слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть. Он отметил, что сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+. Также эксперт уверен, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти.

