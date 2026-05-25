Энергетик спрогнозировал цены на нефть после открытия Ормузского пролива

Слухи об открытии Ормузского пролива спровоцируют падение цен на нефть, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, сырье станет еще дешевле, если Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+.

Цены на нефть, конечно, опустятся, как только появится информация об освобождении Ормузского пролива. Рынок заранее закладывает сценарий его открытия и свободу судоходства, хотя вопросов остается очень много. В прошлый раз, когда стороны договорились о прекращении огня, пролив в итоге не открылся. Поэтому посмотрим, что будет сейчас в этом плане, в каком формате все будет работать после достижения договоренностей и будет ли взиматься плата за проход, — сказал Юшков.

Он подчеркнул, что страны Ближнего Востока смогут быстро восстановить добычу нефти. Кроме того, по словам эксперта, они начнут поставлять сырье не только из текущих запасов, но и из хранилищ. Энергетик пояснил, что когда Ормузский пролив был заблокирован, экспортеры не сразу сократили производство, надеясь на скорое разрешение ситуации.

Кроме того, вновь встанет вопрос: сохранится ли сделка ОПЕК+? Ранее никому не было выгодно говорить о развале соглашения, потому что это толкнуло бы цену на нефть вниз. Это тоже будет держать рынок в напряжении. Если, например, Саудовская Аравия выйдет из сделки, тогда все будут добывать сырье по максимуму, вызывая переизбыток предложения, — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что Иран готов сразу же открыть Ормузский пролив после подписания рамочного соглашения с США. В течение месяца судоходство вернется к прежнему уровню. Условия открытия пролива могут быть зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании.