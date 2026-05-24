В Кремле объяснили разрешение Британии на импорт дизеля из российской нефти Песков назвал прагматизмом решение Лондона по импорту дизеля из российской нефти

Решение Великобритании разрешить ввоз дизеля и авиационного керосина, полученных из российской нефти в третьих странах, является проявлением прагматизма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ИС «Вести», если бы речь шла о человеческих отношениях, это назвали бы цинизмом, но в отношениях между государствами — это прагматизм.

Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческого общения, называются цинизмом. Когда это касается межгосударственных отношений, это называется прагматизмом, — пояснил Песков.

Ранее японский депутат Мунэо Судзуки отмечал, что Японии следует нарастить поставки нефти из России на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива. Он подчеркнул, что это будет выгодно для Токио, так как недавно нефть уже поступала с проекта «Сахалин-2».

До этого венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрия, как и любая другая страна Евросоюза, вправе сама решать, у кого закупать энергоресурсы. Так он ответил на вопрос журналистов о реакции Варшавы на продолжение закупок российского газа и нефти.