20 мая 2026 в 15:50

«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ

Мадьяр: Венгрия имеет право сама решать, у кого покупать энергоресурсы

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия, как и любая другая страна Евросоюза, вправе сама решать, у кого закупать энергоресурсы, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции с его польским коллегой Дональдом Туском. Так он ответил на вопрос журналистов о реакции Варшавы на продолжение закупок российского газа и нефти, передает телеканал TVP Info.

В ЕС входят суверенные государства, поэтому они обладают также суверенным правом решать, в какую сторону они хотят пойти по разным вопросам, — подчеркнул Мадьяр.

Ранее Мадьяр сообщил, что Венгрия не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Политик уточнил, что между сторонами уже начались технические консультации по вопросам языковых, культурных и иных прав закарпатских венгров.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что очень много стран желают приобрести российские энергоресурсы, несмотря на разного рода ограничения. Он отметил, что Москва останется надежным продавцом нефти и газа.

«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
