Венгрия раскрыла условие для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Мадьяр: чтобы вступить в Евросоюз, Украина должна восстановить права венгров

Венгрия не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском. По его словам, между сторонами уже начались технические консультации по вопросам языковых, культурных и иных прав закарпатских венгров, сообщает РИА Новости.

Начались переговоры на техническом уровне относительно языковых, культурных и других прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, чтобы они получили то, что причитается всем меньшинствам в ЕС<...> Для нас это обязательное предварительное условие, чтобы мы могли дать свое согласие на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС, — сказал Мадьяр.

Премьер-министр Венгрии также напомнил, что в случае успешного продвижения переговорного процесса предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в закарпатском городе Берегово.

Ранее кандидат на пост главы Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что новые власти Будапешта не поддержат вступление Киева в Евросоюз без выполнения строгих условий. Она отметила, что Киеву необходимы четкие гарантии. Орбан также уточнила, что Будапешт не намерен передавать Киеву оружие. По ее словам, Венгрия также не станет участвовать в предоставлении Украине кредита на €90 млрд.