20 мая 2026 в 13:45

В НАТО сделали Украине суровый выговор из-за падающих БПЛА

Минобороны Польши потребовало, чтобы дроны ВСУ не падали в странах НАТО

Фото: Социальные сети
Украине следует точнее определять цели для атак БПЛА, они не должны угрожать безопасности стран НАТО, заявил глава министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире канала TVP Info. Глава ведомства призвал Киев проявить осторожность в этом плане.

Украина должна намного более точно определять цели [атак беспилотников] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО. <...> Украина должна быть осторожной в этом плане, — предупредил польский министр.

Ранее власти Финляндии оказались недовольны из-за отсутствия предупреждений от Киева о перемещении беспилотников. По данным источников, украинская сторона не считает нужным уведомлять государства НАТО о возможном приближении своих дронов к их воздушным границам.

Перед этим кипрский журналист и обозреватель Алекс Христофору связал отставку кабмина Латвии с активностью украинских дронов. По его мнению, Рига тайно содействовала ВСУ, предоставляя свое воздушное пространство для совершения налетов БПЛА на российские приграничные регионы.

