ВСУ попытались атаковать Россию с помощью почти 100 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за пять часов ликвидировали 94 украинских БПЛА

Силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 94 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

В период с 9:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, украинские беспилотники также сбили и перехватили над территориями Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев. Кроме того, ВСУ попытались атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Утром 20 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.