20 мая 2026 в 12:19

Армия России лишила ВСУ немецкого «Гепарда»

Минобороны: ВС России уничтожили самоходку Gepard производства ФРГ

Вооруженные силы России в течение суток уничтожили зенитную самоходную установку германского производства Gepard, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также военные поразили используемые в интересах противника объекты топливно-энергетической инфраструктуры, пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований ВСУ в 143 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ, — сказали в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в зоне СВО возможно только тогда, когда глава Украины Владимир Зеленский прикажет вывести ВСУ с территории российских регионов. Так он ответил на вопрос о шагах для урегулирования конфликта.

До этого стало известно, что ВСУ привлекли две дополнительные группы штурмовиков, но все равно не смогли удержать Волоховку в Харьковской области. В Минобороны России проинформировали, что украинские бойцы понесли потери и отступили.

