Песков раскрыл, что должен сделать Зеленский для урегулирования на Украине

Песков: прекращение огня наступит после вывода ВСУ с территории регионов России

Прекращение огня в зоне СВО станет возможным в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о выводе ВСУ с территории российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о необходимых шагах для урегулирования конфликта, передает пресс-служба Кремля.

Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, — сказал представитель Кремля.

Песков в ходе конференс-колла также отметил, что переговорный процесс по разрешению украинского кризиса будет носить сложный характер и потребует согласования огромного количества критически важных нюансов. По его словам, участники диалога могут переходить к непосредственному обсуждению накопившихся вопросов в спокойной обстановке.

До этого президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос, удалось ли ему достичь с российским коллегой Владимиром Путиным взаимопонимания относительно принадлежности Донбасса. Он пообщался с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.