Трамп расставил точки в вопросе достижения с Россией понимания по ДНР Трамп заявил, что решение вопроса Донбасса в переговорах с РФ пока не достигнуто

Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос, удалось ли ему достичь с российским коллегой Владимиром Путиным взаимопонимания относительно того, что Донбасс должен полностью находиться в составе РФ. Он пообщался с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.

Нет, — лаконично сказал американский лидер.

Москва неоднократно подчеркивала, что одним из ключевых условий для мирного урегулирования с Киевом является вывод украинских войск с территории Донбасса, который выбрал жизнь в составе России. В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принадлежность Донбасса и Новороссии Россия считает «очевидной и не подлежащей оспариванию».

Ранее Трамп не исключил, что может приехать в Россию в этом году в рамках урегулирования украинского кризиса, выступление политика транслировал YouTube-канал APT. Глава государства также отметил, что конфликт на Украине постепенно близится к завершению. По прогнозу хозяина Белого дома, урегулирование произойдет до конца 2026 года. Республиканец добавил, что готов сделать все зависящее от него ради завершения конфликта между Москвой и Киевом.