Старший вице-прездиент по развитию VK выступил на ПМЭФ

Старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Он рассказал о внутреннем рынке и об ответственности крупных платформ перед детьми. По его словам, детский контент в «VK Видео» ежедневно смотрит около 8 млн человек. Он обратил внимание, что предпочтение при этом отдается не образовательному контенту, а блогерам, сериалам и мультфильмам.

Самая опасная точка, за которой мы следим, — это переход от 10 до 12–13 лет в зависимости от семьи, когда из полного контроля ты в полном антиконтроле. В этот момент формируется новое восприятие мира, и наша задача — попытаться пустить ребенка по правильному пути, — поделился Ковальчук.

Старший вице-президент по медиастратегии поделился, что настройки рекомендательной системы устроены так, чтобы ребенку предлагался образовательный контент после просмотра развлекательного. Он выразил уверенность, что мировые компании начнут перестраиваться ради молодой аудитории и ее безопасности.

Ранее президент Российской академии образования Ольга Васильева на ПМЭФ заявила, что в ближайшее время не стоит ждать отмены единого государственного экзамена. Она подчеркнула, что такой формат на данном этапе удобен. По ее словам, ЕГЭ позволяет людям из провинции поступить в крупные университеты или институты.