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03 июня 2026 в 17:04

Член ОП объяснил переброс британских танков к границам России

Член ОП Рогов: Великобритания перебросила танки к границам России для нападения

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press
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Великобритания перебросила танки к границам России для нападения, заявил NEWS.ru член Общественной палаты Владимир Рогов. По его словам, Лондон таким образом пытается спровоцировать напряжение и повысить ставки в противостоянии с Москвой.

Отправка второго батальона Королевского полка Шотландии с танками Challenger 2 буквально в самое ближайшее приграничье России — это очередная попытка спровоцировать напряжение и повысить ставки. Я напомню, что, как и положено в Эстонии, техника направлена почему-то летом в учениях под названием «Весенний шторм». Хотя уже надо было бы их называть летними. Это реально подготовка к боевым действиям против России. И попытка оттягивания наших сил с фронта на постукраинском пространстве. Лондон хочет вызвать напряжение, — пояснил Рогов.

Он добавил, что таким образом Великобритания заменяет выбывающий американский военный контингент. По его словам, США в настоящее время сосредоточены на тех направлениях, где можно реально изменить ситуацию в свою пользу.

Великобритания, перебрасывая танки к границам РФ, сейчас замещает выбывшие американские войска. У Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) политика направлена на снижение трат на подобные провокации. Сейчас США надо сосредоточиться на системной борьбе уже там, где есть шанс выиграть или изменить ситуацию. Если мы говорим о Challenger 2, то эти машины абсолютно понятны и знакомы русской армии. Это не только основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, но это прежде всего и переданная ВСУ техника. Она показала себя далеко не с лучшей стороны, — заключил Рогов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Великобритании развернули танки Challenger 2 в эстонском Выруском уезде, расположенном непосредственно у границы с Россией. Бронетехника была задействована в учениях Североатлантического альянса «Весенний шторм».

Россия
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Владимир Рогов
Лондон
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
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Александр Ефимов
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