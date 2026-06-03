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03 июня 2026 в 17:18

Три населенных пункта на Кубани эвакуируют из-за перелива реки

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Жителей трех населенных пунктов Крымского района Краснодарского края эвакуируют из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу, сообщили в пресс-службе регионального оперштаба. Людей вывозят из хутора Западный, села Гвардейского, хутора Урма и СНТ «Йодник».

Всего на этих территориях проживают порядка 180 человек. Маломобильных граждан вывезли заблаговременно, для остальных в местах сбора подготовлены автобусы. Пункты временного размещения развернуты в Крымске и селе Экономическом.

Ранее режим ЧС муниципального уровня ввели в Минеральных Водах Ставропольского края из-за последствий паводков. Как уточнил губернатор Владимир Владимиров, подтоплены 36 домовладений, повреждено более 30 крыш. На случай возможного ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения граждан.

До этого руководитель Центра управления регионом Ингушетии Берс Банхаев рассказывал, что оперативные службы проводят эвакуацию жителей из домов, пострадавших от паводков в сельском поселении Троицкое. По его словам, в населенном пункте сохранялась серьезная паводковая ситуация.

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