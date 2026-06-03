«ФедералПресс» заключил соглашение с Обществом «Знание» на ПМЭФ

В ходе Петербургского международного экономического форума медиахолдинг «ФедералПресс» заключил соглашение о развитии совместных проектов с Российским обществом «Знание», сообщает издание. Документ подписали глава общества Максим Древаль и гендиректор медиахолдинга Надежда Плотникова.

Подписание соглашения с обществом «Знание» для медиахолдинга «ФедералПресс» — важный стратегический шаг. Многие годы мы с коллегами работаем над решением одной задачи: формирования чувства гордости за страну и ее достижения. Уверена, что подписанное соглашение позволит нам усиливать шаги друг друга по направлению к главной цели и создаст синергетический эффект, — поделилась Плотникова.

Ранее на одном из стендов ПМЭФ-2026 установили игровой автомат, где можно было выиграть плюшевых зайчиков и мишек. Для этого посетителям предлагали проголосовать за спасение вымирающих видов, занесенных в Красную книгу.