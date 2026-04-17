18 апреля — День памятников: почему важно сохранять наследие

Каждую весну, 18 апреля, в мире проходит Международный день охраны памятников и исторических мест. Эта памятная дата — важное напоминание о том, что к истории нужно относиться внимательно и бережно. Ведь, как говорил известный градозащитник Дмитрий Лихачев, исторические памятники нельзя изучать вне среды, которая их окружает. Если мы сохраним квартал, где стоит древняя церковь, то лучше изучим ее саму. А уже древнюю икону будет проще понять в старинном храме.

В этой статье расскажем об истории события — Дня памятников: читайте, почему 18 апреля выбрали для памятной даты, кто ее придумал и как самому принять участие в сохранении наследия.

История праздника: как появился Международный день охраны памятников

Идея создания особого дня для защиты исторического достояния возникла не на пустом месте. Во время Второй мировой войны тысячи памятников пострадали или вовсе были разрушены.

История события 18 апреля, Дня памятников, началась в 1965 году, когда была создана особая организация — Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (сокращенно на английском его называют ICOMOS, а по-русски — ИКОМОС). Ее сотрудники уже много лет разрабатывают правила реставрации и решают, какие объекты достойны попасть в список ЮНЕСКО, а какие — нет.

Спустя 17 лет, в 1982 году, на ассамблее ИКОМОС постановили: нужен особый международный день охраны памятников. А с 1984 года его начали отмечать по всему миру ежегодно.

Почему именно эта дата? К середине апреля в большинстве стран холода уже отступают, можно наконец выйти на субботники, провести экскурсии, начать реставрацию — в общем, заняться полезным делом.

В России, кстати, подобные инициативы существуют с XVIII века. Петр I издал первый в стране акт об охране памятников. Под защиту государства тогда поместили древний город Булгар — бывшую столицу Волжской Булгарии, ныне это территория Татарстана.

Что такое культурное наследие и кто его охраняет: от ЮНЕСКО и Министерства культуры до волонтеров и энтузиастов

Ильинский вулкан, Курильское озеро, Камчатка Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Понятие наследия гораздо шире, чем просто «старые здания». Чтобы детально разобраться в том, что такое культурное наследие ЮНЕСКО, нужно понимать его классификацию.

Итак, в ЮНЕСКО охраняют материальные объекты (постройки, скульптуры, археологические стоянки), нематериальные ценности (языки, обычаи, фольклор) и природные памятники. Охраняют там не только знаменитые соборы и древние крепости, но и целые исторические центры городов, уникальные природные ландшафты и даже нематериальные традиции.

Знаете, сколько объектов ЮНЕСКО в России? На 2026 год их 34. Из них 22 — культурные, 12 — природные. В списке и Московский Кремль с Красной площадью, и исторический центр Санкт-Петербурга, и белокаменные памятники Владимира с Суздалем, и древние храмы Новгорода и Пскова. Из природных — вулканы Камчатки, девственные леса Коми, Байкал, Алтай. А с июля 2025 года в этом списке появился новый объект — пещера Шульган-Таш в Башкортостане, точнее, ее наскальная живопись.

Однако охрана наследия — это не только дело ЮНЕСКО. В каждой стране есть свои структуры. В России это Минкультуры, а также специальные региональные органы. Именно они выдают охранные обязательства, контролируют реставрационные работы и следят за соблюдением закона.

Но даже самого строгого закона бывает недостаточно, если общество остается безучастным. Здесь на сцену выходит волонтерское движение по охране памятников.

Волонтерское движение: как можно помочь восстановлению исторических мест

Самый важный страж наследия — это мы с вами. Волонтеры, краеведы, просто неравнодушные граждане. Именно общественными усилиями часто удается спасти памятники, на которые у государства не хватает рук.

Волонтерское движение по охране памятников в последние годы набирает обороты. С 2025 года знакомая многим акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» вышла на новый уровень. Теперь это федеральная программа «Сохраняем наследие вместе». В ней участвуют более 100 тысяч человек — сотрудники музеев, библиотек, волонтеры, просто неравнодушные люди со всей страны.

Чем они занимаются? Убирают мусор, чистят фасады зданий, помогают реставраторам и археологам.

Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» на территории Донского монастыря Фото: АГН «Москва‭»

Как принять участие в сохранении наследия? Очень просто: достаточно перейти на сайт Добро.рф, выбрать приглянувшееся событие и присоединиться. Также можно обратиться в местный орган охраны памятников или в отделение ВООПИК — во многих регионах такие отделения активно работают, привлекая добровольцев к конкретным проектам.

Как сохраняют исторические места? В России действует много общественных инициатив, которые помогают сохранять памятники. Градозащитниками часто становятся и известные ученые, музыканты, писатели, актеры. Например, филолог Дмитрий Лихачев помог сохранить оригинальный облик Невского проспекта в Санкт-Петербурге, красоты Русского Севера, которые могли бы оказаться под водой из-за амбициозного проекта поворота рек, пушкинские места.

Движение «Архнадзор» — одно из самых известных в России. Его активисты добились спасения и включения в охранные списки сотен исторических зданий, включая палаты князя Пожарского на Лубянке и дом Быкова в Москве, а также добились корректировки программы реновации, что позволило сохранить более 200 зданий, которые изначально планировалось снести.

Фестиваль «Том Сойер Фест» — движение, зародившееся в Самаре в 2015 году, — посвящен возрождению исторической деревянной архитектуры. Волонтеры и привлеченные спонсоры ежегодно проводят фестивали-субботники, восстанавливая старинные дома в десятках городов по всей стране.

«Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» — еще одно примечательное движение. Его участники спасают заброшенные деревянные церкви и часовни. А активисты калининградского движения «Хранители руин» превращают разрушенные исторические здания — кирхи, замки — в туристические и культурные объекты.

Еще с 2025 года в России вручается премия «Наследие дороже», которая присуждается за успешные проекты по сохранению культурного наследия.

Россия: памятники архитектуры, которые нуждаются в спасении

Хоть исторические места в России и сохраняют, найдется немало погибающих памятников.

По данным Министерства культуры, в реестре культурного наследия России зарегистрировано почти 160 тысяч объектов, из которых больше трети — археологические. Но часть из них находится в плачевном состоянии и нуждается в срочной реставрации.

18 апреля — День памятников: почему важно сохранять наследие Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легко заметить опасный дисбаланс: туристические места процветают, в то время как уникальная деревянная архитектура Севера, заброшенные дворянские усадьбы и конструктивистские поселки буквально рассыпаются на глазах. Вот только несколько недавних примеров: обрушение северного фасада Большого дома в усадьбе Никольское-Урюпино, принадлежавшей князьям Голицыным, обрушения объекта культурного наследия «Казармы Деконского» в Саратове. Погибающие памятники можно найти в любом регионе, даже в Москве и Санкт-Петербурге.

К сожалению, многие памятники архитектуры находятся под угрозой не только из-за отсутствия финансирования. Часто причиной разрушения становится банальное варварство или неудачный ремонт новых владельцев: историческое здание лишается своего декора в пользу дешевого пластика и сайдинга. Остро стоит проблема с деревянным зодчеством: древесина — материал недолговечный и требует специфического ухода.

Есть и хорошие новости. Например, благодаря изменениям в законах теперь проще проводить капремонт домов-памятников — их в нашей стране более восьми тысяч. А в Красноярске компания РУСАЛ сделала эталонный проект: восстановила с вниманием к деталям целый исторический квартал из шести старинных деревянных домов.

За последние 15 лет в Москве привели в порядок больше двух тысяч объектов культурного наследия. Это не только храмы и усадьбы, но и старинные особняки и даже промышленные здания. Многие из них были на грани разрушения, но благодаря городским программам и неравнодушным инвесторам их удалось спасти.

Как правильно вести себя у памятников: этикет и ответственность

Иногда вред наследию наносится не со зла, а по незнанию. Бережное отношение начинается с элементарного. Памятник — это не декорация для экстремальных селфи и не стена для граффити. Механическое воздействие, будь то попытка отколоть кусочек мозаики на память или подъем на хрупкие своды заброшенной церкви, запускает процессы разрушения.

Многие забывают, что за порчу объектов культурного наследия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. За осквернение памятников, в том числе воинских захоронений, Уголовный кодекс РФ (статья 243.4) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Штрафы за подобные действия могут достигать нескольких миллионов рублей.

Однако главным регулятором должна быть внутренняя культура. Сохранение истории начинается с простого: не мусорить, не трогать руками и уважать тишину.

Что такое культурное наследие Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что делать, если вы заметили разрушение памятника

Заметили, что с историческим зданием творят что-то неладное? Как принять участие в сохранении наследия? Не проходите мимо. Алгоритм простой. Шаг первый: зафиксируйте нарушение — сфотографируйте или снимите на видео. Шаг второй: сообщите. Куда? В местную администрацию, в региональное управление по охране памятников, в прокуратуру, во Всероссийское общество охраны памятников (ВООПИК). Чем больше обращений, тем лучше. Шаг третий: подключите общественность. Напишите в СМИ, найдите в соцсетях градозащитников и волонтеров. Часто именно шум в интернете и срочные публикации останавливают экскаваторы в последний момент. Не молчите — иногда одно сообщение может спасти здание, которому сотни лет.

Помните: каждый из нас может внести вклад в сохранение истории. Не обязательно быть профессиональным реставратором. Достаточно желания и пары свободных часов, чтобы помочь привести в порядок памятник в своем городе или селе. И Международный день охраны памятников призывает оглянуться вокруг и посмотреть — вдруг какой-то исторический объект недалеко от вас нуждается в помощи?

