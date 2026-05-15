Совладелец компании «Группа Родина» посетил форум «Россия — Исламский мир»

Сооснователь и совладелец компании «Группа Родина» Владимир Щекин принял участие в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», пишет 360.ru. Он выступил на сессии, посвященной роли архитектуры как ключевого инструмента государственной визуальной коммуникации и развития территорий.

Сегодня унифицированные подходы к архитектуре перестали работать — и каждая страна вновь возвращается к поиску собственной идентичности. И в этом Россия имеет колоссальное конкурентное преимущество. У нас есть мощнейшее культурное наследие, собственная архитектурная школа, огромный исторический опыт и понимание, как среда должна работать на человека, семью и общество. Архитектура — инструмент демографии, здоровья, образования, безопасности и даже национального суверенитета. Потому что именно среда формирует поведение человека, влияет на его эмоциональное состояние, формирует чувство принадлежности к своей стране и культуре, — отметил Щекин.

Он также отметил, что современные проекты должны строиться на пересечении культурно-исторического ДНК территории, передовых технологий и общественно значимых смыслов. Форум проходит в Казани с 12 по 17 мая и включает 149 мероприятий по 21 тематическому направлению — от международной торговли, исламских финансов и строительства до искусственного интеллекта, цифровизации, культуры и образования. Основной площадкой мероприятия стал Международный выставочный центр «Казань Экспо».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани открывает новые возможности для женщин. В видеообращении в ходе открытия трека «Женский взгляд» она подчеркнула, что мероприятие способствует появлению новых идей и инициатив. Дипломат пожелала участницам форума плодотворной работы.