Захарова рассказала, кому принесет пользу форум «Россия — исламский мир» Захарова: форум в Казани открывает новые возможности для женщин

Форум «Россия — исламский мир: KazanForum» в Казани открывает новые возможности для женщин, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В видеообращении в ходе открытия трека «Женский взгляд» она подчеркнула, что мероприятие способствует появлению новых идей и инициатив. Дипломат пожелала участницам форума плодотворной работы.

Я убеждена, что форум откроет для вас новые возможности и будет способствовать появлению ярких идей и инициатив, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Казань прибыла делегация правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан», для участия в форуме «Россия — исламский мир: KazanForum». Афганскую сторону представляет министр торговли и промышленности Нуриддин Азизи.

Кроме того, состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, который прибыл в Казань для участия в форуме «Россия — исламский мир: KazanForum». Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменского стратегического партнерства.