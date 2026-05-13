Путин провел переговоры с лидером Туркмении

В среду, 13 мая, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, который в настоящее время находится в Казани для участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны обсудили партнерство.

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, — сказано в сообщении.

Особое внимание в ходе беседы было уделено предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств СНГ, председательство на котором осуществляет Туркмения. Стороны подчеркнули важность этого мероприятия.

Ранее Путин созвонился с коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Российский лидер поздравил Токаева с успешным проведением конституционного референдума в стране, политики также подтвердили сотрудничество государств.