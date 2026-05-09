«Традиции дружбы»: Медведев назвал основу отношений России и Туркмении Медведев: традиции дружбы военных лет укрепляют отношения РФ и Туркмении

Традиции дружбы и взаимовыручки, пронесенные сквозь военные годы, способствуют расширению стратегического партнерства между Россией и Туркменией, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Также он поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем Победы. Текст поздравления опубликовала газета «Нейтральный Туркменистан».

Убежден, что традиции дружбы и взаимовыручки, пронесенные сквозь суровые военные годы, будут и впредь способствовать расширению углубленного стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном и обеспечению мира в Центральной Азии, — подчеркнул зампредседателя СБ.

Он уточнил, что россияне бережно хранят память о доблести своих славных предков, которые титаническими усилиями дали отпор немецко-фашистским захватчикам. Со словами благодарности граждане РФ обращаются ко всем тем, кто своим подвигом на поле боя и в тылу подарил Великую Победу, резюмировал Медведев.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину и народу России по случаю 81-й годовщины Победы. Он указал на особое значение этой даты для исторической памяти, которую никогда нельзя забывать.