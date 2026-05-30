30 мая 2026 в 19:17

Дети со взрывчаткой в багажнике велосипеда проехались по улицам в Калмыкии

В Калмыкии дети нашли боеприпас Великой Отечественной войны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Калмыкии дети нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны и перевезли его на велосипеде в Яшкульский центр культуры и досуга, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Опасный предмет дети обнаружили у сцены рядом с Домом культуры во время игры в прятки.

Боеприпас они положили в багажник велосипеда и отправились кататься. По пути прохожие посоветовали им передать его в музей.

Директор культурного учреждения осмотрела находку, увидела в ней проделанные отверстия и исключила возможность взрыва. Тем не менее сотрудники центра сообщили об этом в полицию, после чего предмет был изъят для проверки. Информация о возможной опасности находки уточняется.

Ранее глава Невинномысска в Свердловской области Михаил Миненков сообщил, что дети обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Это произошло во время прогулки по набережной. Мэр подчеркнул, что школьники поступили грамотно и безопасно: не стали трогать подозрительный предмет, а сфотографировали его. Один из них переслал снимок своей матери, которая обратилась в службу спасения. Уже через несколько минут на место прибыли расчеты МЧС.

Регионы
Калмыкия
ВОВ
боеприпасы
дети
