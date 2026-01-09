Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной

В Невинномысске Ставропольского края дети обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны, сообщил глава города Михаил Миненков в Telegram-канале. Это произошло во время прогулки по набережной.

Находка — это ручная осколочная граната Ф-1, предназначенная для поражения живой силы противника в оборонительном бою, времен Великой Отечественной войны без запала, — пояснил Миненков.

Мэр подчеркнул, что школьники поступили грамотно и безопасно: не стали трогать подозрительный предмет, а сфотографировали его. Один из них сразу переслал снимок своей матери, которая без промедления обратилась в службу спасения. Уже через несколько минут на место прибыли расчеты МЧС и других экстренных служб. Находка была оперативно изъята и передана для уничтожения специалистам.

До этого в центре Братиславы нашли артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны. Боеприпасы — мины и снаряды — были обнаружены на Яворинской улице во время ремонтных работ. На место сразу прибыли саперы, которые извлекли более 10 снарядов. Специалисты считают, что под землей могут находиться и другие опасные объекты. В связи с угрозой взрыва полиция оцепила район и эвакуировала жителей близлежащих домов.