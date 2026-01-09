Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:15

Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной

В Невинномысске дети нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Невинномысске Ставропольского края дети обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны, сообщил глава города Михаил Миненков в Telegram-канале. Это произошло во время прогулки по набережной.

Находка — это ручная осколочная граната Ф-1, предназначенная для поражения живой силы противника в оборонительном бою, времен Великой Отечественной войны без запала, — пояснил Миненков.

Мэр подчеркнул, что школьники поступили грамотно и безопасно: не стали трогать подозрительный предмет, а сфотографировали его. Один из них сразу переслал снимок своей матери, которая без промедления обратилась в службу спасения. Уже через несколько минут на место прибыли расчеты МЧС и других экстренных служб. Находка была оперативно изъята и передана для уничтожения специалистам.

До этого в центре Братиславы нашли артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны. Боеприпасы — мины и снаряды — были обнаружены на Яворинской улице во время ремонтных работ. На место сразу прибыли саперы, которые извлекли более 10 снарядов. Специалисты считают, что под землей могут находиться и другие опасные объекты. В связи с угрозой взрыва полиция оцепила район и эвакуировала жителей близлежащих домов.

Ставропольский край
гранаты
ВОВ
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия начала отработку предупреждения терактов в ходе проверки войск
Grok лишился генератора картинок из-за порно
Росавиация раскрыла действие, которое вводит в заблуждение пассажиров
В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек
В Москве ужесточили наказание для «зайцев»
Поезда в Москву сбились с графика
«Большая вероятность»: в ГД пообещали Украине новые удары возмездия
Минус 3 кг за 72 часа: почему творог творит чудеса. Раскрываем детали диеты
Стало известно, сколько газа Россия поставила в Европу в 2025 году
Дети нашли гранату времен ВОВ на прогулке по набережной
«Сроки сдвигаются»: американист о переговорном процессе по Украине
Последние секунды перед наездом Mercedes на школьницу попали на видео
Катания на ледяной горке закончились для мальчика сломанными позвонками
США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно
«Мутные воды»: посольство России упрекнуло Италию за русофобию
В Киеве коммунальщики слили воду из батарей большинства жилых домов
Пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и обогатила их на 3 млн рублей
Украина и страна НАТО подписали дорожную карту по оборонному сотрудничеству
Появились кадры захвата США танкера Olina под обстрелом и высадкой морпехов
«Ангел-хранитель»: Садальский простился с умершим коллегой
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.