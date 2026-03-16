В полиции раскрыли, чем оказались найденные в Москве гранаты МВД: найденные на западе Москвы гранаты оказались муляжами

Найденные на западе Москвы гранаты оказались муляжами, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Отмечается, что они не представляют угрозы.

Найденные предметы опасности не представляют, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что две гранаты нашли в мусорном ящике в ЖК «Мосфильмовский» на западе Москвы. Снаряды, упакованные в пакет, обнаружил дворник. Экстренные службы уже выехали на место. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке его задержания. В результате он погиб, двое сотрудников полиции получили ранения.

До этого в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки при взрыве на детской площадке. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели быстро оказали первую помощь, наложив шапку на раненое место, чтобы предотвратить заражение. После этого пострадавшего срочно доставили в больницу.