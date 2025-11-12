В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры

В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры СК возбудил дело после инцидента с купюрой и школьником в Красногорске

В Красногорске возбуждено дело о совершении общеопасным способом покушения на убийство ребенка после инцидента с купюрой и 10-летним школьником, передает пресс-служба СК России. Инцидент произошел вечером 11 ноября. Мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой возле жилого дома. По версии следствия, это привело к детонации и травмированию школьника. Пострадавший госпитализирован.

Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске девятилетний ребенок получил тяжелые травмы в результате взрыва самодельного устройства, предварительно, начиненного металлическими гвоздями. Врачи в настоящее время проводят сложную операцию по пришиванию двух пальцев, обнаруженных на месте происшествия.