23 декабря 2025 в 17:50

Россияне останутся без снеков от Инстасамки

«Постньюс»: Инстасамка готовится к закрытию компании по производству снеков

Инстасамка Инстасамка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Портал «Постньюс» сообщил о ликвидации компании по производству продуктов питания певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Еропкина). По его сведениям, юридическое лицо создавалось под выпуск сухариков, чипсов и другой FMCG-продукции под брендом знаменитости, но фактически операционная деятельность так и не была запущена.

Как пишет портал, в настоящее время компания находится в состоянии «заморозки»: в реестрах указана нулевая численность сотрудников, а выручка отсутствует. Общество с ограниченной ответственностью «Рич Флекс» было учреждено в августе 2024-го. Уставной капитал компании составляет 100 тыс. рублей. В списке учредителей числятся шесть человек, включая супруга знаменитости.

Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекратил деятельность своего последнего бизнеса в России, после того как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и отменил охрану товарного знака «Смак». Финансовое состояние компании было неустойчивым: в 2022 году она вышла с убытком 100 тыс. рублей, в 2023-м получила прибыль лишь 150 тыс. рублей, а в 2024-м снова ушла в минус.

