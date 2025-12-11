Макаревич лишился последнего бизнеса в России

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекратил деятельность своего последнего бизнеса в России после того, как суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и отменил охрану товарного знака «Смак», передает Telegram-канал Mash. По информации источника, его компания, занимавшаяся защитой бренда и архивами шоу, несколько лет работала с убытками.

В материале говорится, что Макаревич был совладельцем ООО «Самый смак», которое стало его последним деловым проектом в стране после закрытия ИП в 2023 году. Планы по возрождению телепередачи «Смак» в 2025 году не реализовались. Как отметили в канале, финансовое состояние компании было неустойчивым: в 2022 году она закончила с убытком 100 тыс. рублей, в 2023-м получила прибыль лишь 150 тыс. рублей, а в 2024-м снова ушла в минус на 63 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн производят и продают вино из сырья, выращиваемого на оккупированных Израилем палестинских территориях. В частности, семья музыканта утверждает, что виноградники находятся на высоте 850 метров в самарийских горах. В аннотации к винам сказано, что они считаются одними из лучших в Израиле.