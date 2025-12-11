Появились неприятные для Макаревича детали его связанного с вином бизнеса Макаревич продает вино из сырья с оккупированной части Палестины

Покинувший Россию музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруга Эйнат Кляйн производят и продают вино из сырья, выращиваемого на оккупированных Израилем палестинских территориях, передает РИА Новости. В частности, семья музыканта утверждает, что виноградники находятся на высоте 850 метров в самарийских горах. В аннотации к винам сказано, что они считаются одними из лучших в Израиле.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российское законодательство в отношении иностранных агентов более мягкое по сравнению с американским. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, нарушение данного закона в США грозит тюремным заключением, тогда как в РФ подобной меры не предусмотрено.

Ранее возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что музыканту Егору Бортнику (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может грозить уголовное преследование в России по обвинению в финансировании ВСУ. Основанием для возбуждения дела должна стать статья о государственной измене.