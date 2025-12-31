Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 17:04

Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск

Продюсер «Ласкового мая» Разин объявлен в международный розыск

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Суд заочно арестовал его на два месяца с момента возможного задержания или экстрадиции в Россию.

Следователь, помимо межгосударственного розыска, объявил также Андрея Разина и в международный розыск, — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело против продюсера было возбуждено в 2021 году. По данным следствия, Разин присвоил средства, которые должны были поступать поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионных отчислений за исполнение песен. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова. Согласно экспертизе, сумма ущерба пока оценивается в 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Разин покинул территорию России сразу после возбуждения против него уголовного дела. По предварительным данным, музыкант может находиться в американском штате Флорида.

До этого стало известно, что судебные приставы на протяжении длительного времени пытаются взыскать с продюсера крупную финансовую задолженность. Общая сумма долга превышает 5,2 млн рублей по договору займа, который не исполнялся более семи лет.

