Экс-продюсер «Ласкового мая» решил защитить свое достоинство от водителя Экс-продюсер Разин подал иск к информагентству и своему водителю на 3 млн рублей

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подал иск о защите чести и достоинства к крупному информационному агентству и своему бывшему водителю Руслану Филатову более чем 3 млн рублей, пишет MK.RU. По его информации, причиной стала статья, опубликованная 1 декабря прошлого года, в которой приводятся показания шофера по уголовному делу о мошенничестве.

В материале говорится, что та статья вышла под заголовком «Водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве». Издание приводит слова Филатова о том, что последний телефонный разговор с Разиным в 2023 году был затруднен, поскольку продюсер был сильно пьян. Также водитель заявил, что получал от Разина зарплату в размере 50 тысяч рублей в месяц.

В публикации сказано, что Разин посчитал эти сведения порочащими и потребовал удалить публикацию, а также взыскать с информагентства 3 млн рублей морального ущерба, а с бывшего водителя — 100 тысяч рублей. Иск зарегистрирован Пресненским судом Москвы.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу Разина может составить до 1 млрд рублей. По информации источника, это связано со вторым эпизодом, который касается фальсификации договора с певцом Юрием Шатуновым.