28 января 2026 в 12:34

Ущерб по делу продюсера Разина может достичь 1 млрд рублей

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Ущерб по делу продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина может составить до 1 млрд рублей, передает РИА Новости с ссылкой на информированный источник. Это связано со вторым эпизодом, который касается фальсификации договора с певцом Юрием Шатуновым.

Эксперты оценивают до 1 млрд рублей сумму ущерба, — прокомментировал источник.

В отношении Разина было возбуждено уголовное дело из-за хищения средств, предназначенных для выплаты лицензионного вознаграждения Сергею Кузнецову, автору песен «Ласкового мая», за исполнение его композиций. По данным следствия, Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым, чтобы присвоить деньги в качестве правообладателя музыкальных произведений. Источник РИА Новости также сообщил, что в деле Разина может появиться новый эпизод мошенничества, связанный с фиктивным договором с Юрием Шатуновым.

Ранее сообщалось, что Разина объявили в международный розыск. Суд вынес решение об аресте заочно на два месяца с момента его возможного задержания или экстрадиции на территорию Российской Федерации.

