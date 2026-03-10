Трамп критично высказался о новом лидере Ирана

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) прокомментировал смену власти в Иране, выразив разочарование в связи с приходом к руководству страной Моджтабы Хаменеи. По мнению республиканца, новый аятолла не приведет к позитивным изменениям в стране, и политика Тегерана в ближайшее время останется прежней.

Мы думаем, это приведет к тем же проблемам для страны, так что я был разочарован их выбором, — сказал американский лидер.

От прямого ответа на вопрос, рассматривают ли Соединенные Штаты нового верховного лидера в качестве мишени, Трамп уклонился. Глава Белого дома дал понять, что обсуждение подобных сценариев неуместно.

Ранее сообщалось, что американский лидер всерьез рассматривает силовой сценарий смены власти в Исламской Республике. Вашингтон готовит удар по Моджтабе Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям Белого дома. В частности, речь идет о полном прекращении ядерных разработок, которые ведет Тегеран. Исполнителями ликвидации должны выступить военные Израиля.