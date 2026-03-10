Трамп не ожидал, что будет так часто «гонять» военных США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) заявил, что не предполагал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил во время своего второго президентского срока. При этом он назвал недавние операции, включая действия против Ирана, лишь краткосрочной «экскурсией».

Я не знал, что буду использовать их так часто во второй срок, — признался Трамп республиканцам.

Он также похвалил успехи США и пояснил, что текущие меры — это лишь временная кампания по устранению определенных лиц. Этот этап, по его словам, скоро завершится.

С начала второго срока Трамп санкционировал масштабные военные операции против Ирана, удары по объектам в Сирии и Йемене, а также усилил присутствие в Европе. Иран продолжает отвечать ракетными атаками по территории Израиля и американским базам в регионе.

Ранее американский лидер прокомментировал смену власти в Иране, выразив разочарование в связи с приходом к руководству страной Моджтабы Хаменеи. По мнению республиканца, новый аятолла не приведет к позитивным изменениям в стране, и политика Тегерана в ближайшее время останется прежней, несмотря на гибель предыдущего руководителя.