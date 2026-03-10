Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 03:06

Мирра Андреева не вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российская теннисистка Мирра Андреева не сумела защитить прошлогодний титул в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга 18-летняя россиянка, посеянная под восьмым номером, уступила чешке Катерине Синяковой, не имеющей посева.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 44-й ракетки мира. Андреева покинула турнир последней из россиянок.

В активе Синяковой пять побед на турнирах WTA в одиночном разряде и олимпийское золото в паре и миксте. В следующем круге она встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и американкой Эшлин Крюгер.

Турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом более $9,4 млн (789 млн рублей) завершится 15 марта. Его победительницами становились россиянки Мария Шарапова, Вера Звонарева и Елена Веснина. Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге, имеет четыре титула WTA в одиночном разряде и серебро Олимпиады в Париже в паре с Дианой Шнайдер.

Ранее в Фуджейре матч с участием белорусского теннисиста Даниила Остапенкова прервали по решению местных властей, так как обломки беспилотника упали в нефтяной промышленной зоне. На момент инцидента спортсмен одерживал победу над японцем Хаято Мацуокой со счетом 6:3, 4:6, 2:1.

