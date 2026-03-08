Медведев разгромил соперника и ворвался в третий круг «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Чили Алехандро Табило в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте ATP. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 10 минут. Соперником Медведева в третьем круге станет аргентинец Себастьян Баэс. По словам организаторов, призовой фонд турнира превышает $9,4 млн (около 744 млн рублей).

На сегодняшний день Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 23 титула под эгидой организации. В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. Кроме того, россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, однако сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

