08 марта 2026 в 09:36

Медведев разгромил соперника и ворвался в третий круг «Мастерса»

Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/imago-images.de/Global Look Press
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Чили Алехандро Табило в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте ATP. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 10 минут. Соперником Медведева в третьем круге станет аргентинец Себастьян Баэс. По словам организаторов, призовой фонд турнира превышает $9,4 млн (около 744 млн рублей).

На сегодняшний день Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 23 титула под эгидой организации. В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. Кроме того, россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, однако сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Ранее белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке с бразильским предпринимателем Георгиосом Франгулисом. Пара состоит в отношениях с 2024 года. Спортсменка опубликовала видео, на котором мужчина делает ей предложение руки и сердца.

До этого в Фуджейре матч с участием белорусского теннисиста Даниила Остапенкова прервали по решению местных властей, так как обломки беспилотника упали в нефтяной промышленной зоне. На момент инцидента спортсмен одерживал победу над японцем Хаято Мацуокой со счетом 6:3, 4:6, 2:1.

