Названы самые популярные направления для отдыха весной

Калининградская область возглавила рейтинг самых востребованных направлений для экскурсионного отдыха у россиян этой весной, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные туроператора «Алеан». На регион пришлось 22% от всего объема бронирований экскурсионных туров по России.

В пятерку лидеров также вошли Северный Кавказ (18%), Байкал и города Золотого кольца (по 13%), а также Санкт-Петербург (8%). При этом общий спрос на весенние поездки в 2026 году снизился на 20% относительно прошлого года. В «Алеан» пояснили, что туристы все чаще покупают туры непосредственно перед выездом, поэтому возможен отложенный спрос за неделю-полторы до заезда.

Помимо экскурсий, россияне активно бронируют санаторно-курортный отдых. Лидером этого направления стали курорты Кавказских Минеральных Вод, на которые пришлось 39% бронирований, опередив Краснодарский край с 33%. Весна традиционно считается популярным временем для оздоровительных поездок, поэтому наибольшим спросом пользуются здравницы Кисловодска, Ессентуков, Железноводска и Пятигорска.

Ранее вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян разъяснил, что туристы, купившие путевки через агентства, при задержках не оплачивают проживание, питание и обратные билеты. Он подчеркнул, что самостоятельные путешественники несут эти расходы сами, и привел данные о застрявших не только в ОАЭ, но и в Танзании и Руанде.