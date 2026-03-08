Военкор опубликовал фото последствий черного дождя в Тегеране Военкор Котенок: в Тегеране прошел черный дождь после ударов по нефтехранилищам

Черный дождь прошел в Тегеране после ударов ВС США по нефтехранилищам Ирана, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. На опубликованном фото видны черные капли от осадков, оставшиеся на поверхности автомобиля.

Черный дождь в Тегеране после вчерашних ударов по нефтехранилищам. Иранский Красный полумесяц предупреждает, что в случае продолжения подобных атак кислотные дожди (со всеми вытекающими последствиями) могут стать нормой для всего региона, — написал он.

До этого в иранском Красном полумесяце сообщили, что взрывы нефтехранилищ создают угрозу кислотных дождей, способных вызвать химические ожоги и поражение легких. Спасатели пояснили, что выброс токсичных углеводородов и оксидов серы с азотом делает атмосферные осадки крайне опасными.

Ранее Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По словам журналиста, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора, — поразить авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, считает он.