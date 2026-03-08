Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 13:30

Россиян предупредили о волне небывалого подорожания ремонта авто

Автоэксперт Овчинникова: ремонт машин в России вырастет за год на 25%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Услуги по техническому обслуживанию автомобилей в России вырастут в цене за год на 25%, заявила руководитель международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова в интервью журналу Motor. По ее словам, водителей ожидает повышение стоимости в три этапа.

Бизнес наметил несколько периодов для изменения стоимости работ, сообщила директор организации. Стоимость услуг вырастет примерно на 10% в январе, затем еще на столько же в марте, а в августе добавится еще около 5%. Реальное увеличение цены будет зависеть от конкретного региона и вида сервиса.

Основными причинами удорожания Овчинникова считает увеличение налоговой и административной нагрузки на бизнес. Также на ситуацию влияют рост арендной платы за коммерческие помещения и расходы на логистику. Важным обстоятельством стало повышение зарплат для опытных мастеров, поскольку без таких специалистов невозможно обеспечить высокий уровень сервиса.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что российский рынок автозапчастей не столкнется с дефицитом товаров из-за текущей напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Главная роль в поставках комплектующих сегодня отведена Китаю, тогда как вклад Объединенных Арабских Эмиратов в импорт деталей составляет всего лишь 15–20%.

ремонт
автомобили
машины
сервисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тела матери и ребенка нашли у подъезда в Красноярске
Появилась тревожная информация о поисках пропавших в Звенигороде детей
«Самый волшебный момент»: Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз
Вопрос покушения на генерала Алексеева подняли на переговорах
Российской лыжнице отказали в нейтральном статусе
«Не совсем честная борьба»: Ферстаппен разочаровался гонкой в Австралии
Самарец наказал автосалон-мошенник и отсудил 2 млн рублей
Песков увидел потенциал экономического роста в Азии
Украинские дроны-матки атаковали Донецкую кольцевую дорогу
Ученые раскрыли, почему лед Финского залива стал «кровавым»
Путин описал отношения Киева и Европы выражением о хвосте и собаке
Раскрыт диагноз Лерчек после новости об онкологической реанимации
«Ошибка системная»: Путин указал на виновных в украинском кризисе
Россиян предупредили о волне небывалого подорожания ремонта авто
В России впервые появился ГОСТ для собак-поводырей
«Плохой мальчик»: в Кремле указали на новую роль Зеленского
«Триколор» столкнулся с масштабным сбоем
Долиной пришлось снизить гонорар в три раза на банковский корпоратив
В Сети появились кадры с места поиска пропавших детей
«Они доиграются»: в Кремле назвали последствия украинского энергошантажа
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.