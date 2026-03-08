Россиян предупредили о волне небывалого подорожания ремонта авто Автоэксперт Овчинникова: ремонт машин в России вырастет за год на 25%

Услуги по техническому обслуживанию автомобилей в России вырастут в цене за год на 25%, заявила руководитель международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова в интервью журналу Motor. По ее словам, водителей ожидает повышение стоимости в три этапа.

Бизнес наметил несколько периодов для изменения стоимости работ, сообщила директор организации. Стоимость услуг вырастет примерно на 10% в январе, затем еще на столько же в марте, а в августе добавится еще около 5%. Реальное увеличение цены будет зависеть от конкретного региона и вида сервиса.

Основными причинами удорожания Овчинникова считает увеличение налоговой и административной нагрузки на бизнес. Также на ситуацию влияют рост арендной платы за коммерческие помещения и расходы на логистику. Важным обстоятельством стало повышение зарплат для опытных мастеров, поскольку без таких специалистов невозможно обеспечить высокий уровень сервиса.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что российский рынок автозапчастей не столкнется с дефицитом товаров из-за текущей напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Главная роль в поставках комплектующих сегодня отведена Китаю, тогда как вклад Объединенных Арабских Эмиратов в импорт деталей составляет всего лишь 15–20%.