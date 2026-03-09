Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 05:04

Пенсионерам могут предложить дополнительный оплачиваемый отпуск

Чернышов призвал ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров

Работающим пенсионерам могут расширить права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 дней. Соответствующее обращение от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

Сейчас работающие пенсионеры могут рассчитывать только на 14 дней отпуска без сохранения зарплаты. Чернышов считает, что этого недостаточно для заботы о здоровье и качестве жизни людей старшего возраста.

В целях дополнительной социальной поддержки граждан старшего возраста прошу рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации в части предоставления работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью десять календарных дней, — говорится в документе.

По мнению депутата, новая мера позволит пенсионерам укрепить здоровье, повысить качество жизни и сохранить трудовую активность. При этом он подчеркнул, что нагрузка на работодателей будет минимальной из-за ограниченного объема предлагаемого периода.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий на 6,8%. Повышение затронет пенсии по инвалидности всех групп, выплаты инвалидам с детства и детям-инвалидам.

