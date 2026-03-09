Пенсионерам могут предложить дополнительный оплачиваемый отпуск

Работающим пенсионерам могут расширить права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 10 дней. Соответствующее обращение от вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

Сейчас работающие пенсионеры могут рассчитывать только на 14 дней отпуска без сохранения зарплаты. Чернышов считает, что этого недостаточно для заботы о здоровье и качестве жизни людей старшего возраста.

В целях дополнительной социальной поддержки граждан старшего возраста прошу рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации в части предоставления работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью десять календарных дней, — говорится в документе.

По мнению депутата, новая мера позволит пенсионерам укрепить здоровье, повысить качество жизни и сохранить трудовую активность. При этом он подчеркнул, что нагрузка на работодателей будет минимальной из-за ограниченного объема предлагаемого периода.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий на 6,8%. Повышение затронет пенсии по инвалидности всех групп, выплаты инвалидам с детства и детям-инвалидам.