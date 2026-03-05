Зимняя Олимпиада — 2026
Руководитель «Вороваек» ответил на слухи о требовании денег за песни

Руководитель «Вороваек» Надыктов заявил, что дети соавтора не требуют выплат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Руководитель группы «Воровайки», сын основателя и продюсера коллектива Юрия Надыктова, Никита Надыктов, опроверг слухи о требовании выплатить 1,58 млн рублей со стороны детей соавтора песен Степана Неркаряна, сообщает 360.ru. Он отметил, что не получал с их стороны никаких претензий.

Я эту новость узнал из СМИ, я не знаю эту семью и претензий никаких я не получал. Все, что они заявляют, — клевета. И никакого конфликта между семьями, как они пишут, не было. Я их вообще не знаю, — рассказал Надыктов.

Ранее сообщалось, что дети умершего автора песен группы «Воровайки» Неркараряна не получали средств от использования композиций коллектива. После смерти Неркараряна права на песни перешли к 14-летней дочери Саше и 9-летнему сыну Степану, а после кончины Надыктова — к его 20-летнему сыну Никите.

