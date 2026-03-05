Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 09:57

Раскрыта печальная судьба детей умершего автора песен «Вороваек»

Baza: дети автора песен «Вороваек» не получили никаких средств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дети умершего автора песен группы «Воровайки» Степана Неркараряна не получали средств от использования композиций коллектива, сообщил Telegram-канал Baza. По информации авторов, теперь наследники требуют денежную компенсацию в размере 1,58 млн рублей.

На канале уточнили, большинство песен коллектива написали два автора — Неркарарян и Юрий Надыктов. После смерти Неркараряна права на песни перешили к 14-летней дочери Саше и 9-летнему сыну Степану. А после кончины Надыктова — к его 20-летнемц сыну Никите.

По информации авторов, Никита заработал на творчестве отца, использовав композиции более 158 раз. При этом дети Неркараряна не получили дохода. Нанятый матерью Саши и Степана адвокат заявил, что прибыль по закону должна делиться поровну. Если семьи не придут к общему соглашению, истцы намерены отправиться в суд.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли в результате несчастного случая, произошедшего во время катания на санках. По данным канала, 22-летняя дочь и 10-летний сын певицы упали с крутого оврага и получили летальные травмы.

