Раскрыта печальная судьба детей умершего автора песен «Вороваек»

Дети умершего автора песен группы «Воровайки» Степана Неркараряна не получали средств от использования композиций коллектива, сообщил Telegram-канал Baza. По информации авторов, теперь наследники требуют денежную компенсацию в размере 1,58 млн рублей.

На канале уточнили, большинство песен коллектива написали два автора — Неркарарян и Юрий Надыктов. После смерти Неркараряна права на песни перешили к 14-летней дочери Саше и 9-летнему сыну Степану. А после кончины Надыктова — к его 20-летнемц сыну Никите.

По информации авторов, Никита заработал на творчестве отца, использовав композиции более 158 раз. При этом дети Неркараряна не получили дохода. Нанятый матерью Саши и Степана адвокат заявил, что прибыль по закону должна делиться поровну. Если семьи не придут к общему соглашению, истцы намерены отправиться в суд.

