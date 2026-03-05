Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:10

ВСУ атаковали авто с супружеской парой в российском регионе

ВСУ ударили дроном по автомобилю с гражданскими в Белгородской области

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате пострадали супруги, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина и женщина доставлены в больницу с осколочными ранениями.

В результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадала супружеская пара. Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, перелом и частичную ампутацию пальца кисти, его жена — множественные осколочные ранения. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой транспортирует их в городскую больницу № 2 города Белгорода, — написал Гладков.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что три человека пострадали в результате атаки беспилотников. По его словам, также повреждены гражданские объекты.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.

