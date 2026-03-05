«Еще изучают район»: посол Мальты об атаке на «Арктик Метагаз» Посол Мальты Ингуанез: власти изучают район, где атаковали «Арктик Метагаз»

Власти Мальты изучают район, где был атакован российский газовоз «Арктик Метагаз», сообщил RTVI посол Мальты в России Кармело Ингуанез. По его словам, устанавливается ущерб, нанесенный морской среде и экологии.

Что касается ущерба морской среде, мальтийские власти все еще изучают этот район, — ответил посол Мальты.

Ингуанез сослался на выступление в парламенте министра внутренних дел страны Байрона Камильери. Он подчеркнул, что мальтийские службы подключились к спасательной операции сразу же, как получили сигналы от Москвы и компании судна.

Ранее Минтранс сообщал, что атакованный 3 марта газовоз перевозил груз из Мурманска, оформленный в соответствии с международными нормами. Нападение произошло в непосредственной близости от территориальных вод входящей в ЕС Республики Мальта.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право ответить в политико-дипломатической сфере на атаку катеров ВСУ против российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Соответствующие действия являются угрозой для международной безопасности, подчеркнула дипломат.