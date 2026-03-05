Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:21

«Еще изучают район»: посол Мальты об атаке на «Арктик Метагаз»

Посол Мальты Ингуанез: власти изучают район, где атаковали «Арктик Метагаз»

Газовоз «Арктик Метагаз» в представлении ИИ Газовоз «Арктик Метагаз» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Мальты изучают район, где был атакован российский газовоз «Арктик Метагаз», сообщил RTVI посол Мальты в России Кармело Ингуанез. По его словам, устанавливается ущерб, нанесенный морской среде и экологии.

Что касается ущерба морской среде, мальтийские власти все еще изучают этот район, — ответил посол Мальты.

Ингуанез сослался на выступление в парламенте министра внутренних дел страны Байрона Камильери. Он подчеркнул, что мальтийские службы подключились к спасательной операции сразу же, как получили сигналы от Москвы и компании судна.

Ранее Минтранс сообщал, что атакованный 3 марта газовоз перевозил груз из Мурманска, оформленный в соответствии с международными нормами. Нападение произошло в непосредственной близости от территориальных вод входящей в ЕС Республики Мальта.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право ответить в политико-дипломатической сфере на атаку катеров ВСУ против российского газовоза «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Соответствующие действия являются угрозой для международной безопасности, подчеркнула дипломат.

Мальта
атаки
Россия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Домодедово задержали пассажира с тремя килограммами метеорита
Раскрыто возможное местонахождение «медового» майнера-депутата
В России оценил риски для авторынка из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Тенденция опасная»: постпред России осудил планы Франции по ЯО
Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.