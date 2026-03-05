Психолог рассказала, как просто распознать устойчивую самооценку

По-настоящему устойчивая самооценка никогда не зависит от внешних событий, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что речь идет о так называемой внутренней ценности, и призвала не путать это с высоким самомнением.

Многие путают высокую самооценку и самоценность. Высокая самооценка — это, когда речь идет о сравнении: «Я лучше других, у меня больше денег, я круче». Но это тоже зависимость от внешнего мира. Как только находится кто-то лучше — конструкция рушится. Наличие внутренней ценности — не о том, чтобы нравиться всем. Это о том, чтобы выдерживать реальность, не разваливаясь на части, — рассказала Сальникова.

По ее словам, на самом деле самооценка не бывает высокой или низкой. Внутренняя самоценность либо просто есть, либо ее нет, и тогда человек постоянно ищет ее извне. Эксперт добавила, что именно этот инструмент становится опорой для человека в тяжелые времена. Самоценность помогает людям делать выбор и нести за него ответственность, заключила психолог.

Ранее Сальникова заявила, что зависимость от чужого мнения и одобрения негативно влияет на самооценку. По ее словам, ожидание постоянного признания и похвалы от окружающих свойственно детям. Взрослая жизнь устроена совсем иначе, и осознание этого поможет обрести человеку внутреннюю ценность.