В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране Депутат Чепа: Зеленский боится потерять деньги и оружие из-за конфликта в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что конфликт в Иране приведет к потере финансовой и военной поддержки Киева, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, действия США привлекли внимание мирового общества к событиям на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке в определенной степени напугал Зеленского по разным причинам. Первая — сегодня украинский кризис отойдет на второй план. Для него это будет крайне тяжело, потому что все его постоянные поездки, общение с лидерами европейских стран придавали очередные шаги в сторону получения денег и оружия. Зеленский постоянно держал ноту напряженности в Европе, говоря, что если не Украина, то конфликт перекинется на весь мир, — высказался Чепа.

Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу для экономики и Европы, и всего мира в целом. Таким образом, по мнению депутата, в нынешних условиях поставки американского оружия на Украину через европейские страны станут невозможными.

Получение тех обещанных Украине денежных средств, думаю, тоже под большим вопросом, потому что Европа будет испытывать большие экономические трудности. В рамках этого Зеленский пытается заигрывать перед США и обращать на себя внимание мировой общественности, — заключил Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.