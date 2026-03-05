Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за войны США с Ираном

Запланированные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием России и США могут быть отложены, допустил президент страны Владимир Зеленский в беседе с итальянским телеканалом Rainews24. Причиной он назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По словам украинского лидера, консультации продолжаются, и ночью состоялся разговор с американской стороной, которая выступает организатором встречи. Зеленский уточнил, что место проведения саммита, вероятно, изменят, а саму дату сдвинут на несколько дней. До этого он предполагал, что новый раунд переговоров может пройти в период с 5 по 8 марта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, США и Украина достигли продвижения по ряду вопросов в ходе трехсторонних переговоров. По его словам, оно касается вопросов гуманитарного характера, а также мониторинга возможных договоренностей. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что конкретные решения по конфликту на Украине пока не приняты.

Также президент США Дональд Трамп назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов. Американский лидер выразил уверенность в достижении мирного соглашения.