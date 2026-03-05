Записала папу на диктофон: повзрослевшая дочь посадила отца-педофила

48-летний житель Югры приговорен к 19 годам колонии строгого режима за то, что 10 лет насиловал дочь и сына. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Насиловал с семи лет

Сейчас пострадавшей девушке 19 лет, а ее младшему брату 13 лет. Согласно материалам дела, отец начал насиловать дочь, когда ей исполнилось семь лет. Преступления против детей продолжались до 2024 года.

«Злоупотребляя своим физическим превосходством, отсутствием у детей жизненного опыта и их беспомощным состоянием в силу малолетнего и несовершеннолетнего возраста, он подавлял волю потерпевших. В отношении дочери преступления совершались с момента, когда ей не исполнилось 14 лет, и вплоть до июля 2024 года», — говорится в материалах объединенной пресс-службы судов ХМАО.

Записала папу на диктофон

Кроме необходимых экспертиз в деле в качестве доказательства использовался тот факт, что в декабре 2023 года отец скидывал в мессенджер своей дочери видео эротического содержания.

Стороне обвинения пришлось инициировать искусствоведческую экспертизу для того, чтобы вменить мужчине статью о распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних.

Также в деле была учтена аудиозапись. Пострадавшая тайно записала на телефон разговор со своим отцом, который подтверждает факт криминальной связи. Вместе с тем следователи изучили содержания смартфона самого растлителя.

В каком качестве в деле выступала мать пострадавших, не уточняется. Но в отчете пресс-службы указано, что показания в суде давал и некий «законный представитель».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

19 лет строгого режима

На стадии следствия мужчина признавал вину. В том числе по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестоким обращением. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

После отбытия наказания педофил будет ограничен еще на два года: он не сможет менять место жительства, выезжать за пределы муниципалитета без разрешения и посещать места массового пребывания детей.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: в пользу дочери и сына взыскано по 1 млн рублей компенсации морального вреда каждому. Приговор уже вступил в законную силу.

Читайте также:

«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери

Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет

Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов

Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора

В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно