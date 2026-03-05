Лазаревой захотели ужесточить приговор в России: что она сделала, детали

Адвокат Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Леонид Соловьев сообщил, что прокурор попросил мирового судью увеличить заочный срок телеведущей. Что об этом известно, что сделала Лазарева?

За что Лазаревой хотят ужесточить приговор

По словам Соловьева, прокурор попросил мирового судью добавить полгода к приговору по делу об оправдании терроризма, по которому Лазареву заочно осудили на 6,5 года.

«С учетом приговора военного суда запросили семь лет лишения свободы с запретом на четыре года администрировать сайты», — сказал защитник.

Дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рассматривают повторно. Ранее Мосгорсуд отменил приговор Лазаревой, так как, согласно законодательству, уголовные дела по ст. 330.1 УК РФ должны рассматривать мировые судьи, а не районные суды.

«По жалобе прокуратуры Мосгорсуд отменил приговор Лазаревой. По мнению прокурора, не тот суд рассмотрел дело: должен был мировой судья, а рассмотрел районный суд», — сообщил Соловьев.

В феврале 2025 года Лазарева дважды опубликовала в своем Telegram-канале материалы без отметки об иноагенте. Нарушение зафиксировали в Роскомнадзоре и передали материалы правоохранителям. Ранее Лазарева два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Назначенные судом штрафы она не оплатила. В итоге Пресненский суд Москвы заочно признал Лазареву виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По совокупности с предыдущим приговором суд назначил Лазаревой наказание в виде семи лет в колонии общего режима. Адвокат телеведущей обжаловал этот приговор.

В рамках первого уголовного дела 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии за оправдание терроризма. Согласно материалам, в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов она заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Позже Лазарева обжаловала приговор в Верховном суде.

Знаменитость была заочно арестована и находится в международном розыске. Лазарева не признает вину и полагает, что политическое преследование не является поводом для объявления человека в розыск.

«Допрыгалась», «Спасибо иноагентке за длинный язык», — пишут комментаторы в соцсетях.

Где сейчас Лазарева

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в список иноагентов. Телеведущая поселилась в Испании.

В феврале 2026-го Лазарева призналась, что не скучает по России. По ее словам, сейчас у нее мало поводов для ностальгии по Москве. Она считает, что столица РФ уже не та, поскольку из нее уехала большая часть близких ей людей. Лазарева отметила, что ее эмоциональное дистанцирование от России началось задолго до 2022 года. Также звезда призналась, что осознает: по возвращении на родину ей придется «посидеть в тюрьме».

