«Классические слова террориста»: сенатор о прямых угрозах Зеленского Орбану

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал президента Украины Владимира Зеленского террористом после его слов в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Киеву не хватит ресурсов для реализации собственных угроз.

Не знаю, как на Западе оценят это заявление [Зеленского в адрес Орбана], но это классические слова террориста, который начинает угрожать расправой, причем не абы кому, а лидеру другого государства, совершенно суверенного и независимого. Я думаю, что, во-первых, у него не хватит сил сделать то, что он хочет. Во-вторых, пусть остальные посмотрят, что будет делать Зеленский потом, когда от него все отвернутся, я имею в виду другие страны Запада. Я думаю, что он станет угрожать всем. Это может быть бедой для Европы, которая, по мнению Зеленского, бросила его и «оставила на растерзание» русским. Что сказать, поживем и увидим, — высказался Джабаров.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что публичные угрозы Зеленского в адрес Орбана являются «неизлечимым политическим бешенством». По его мнению, такое состояние украинского политика требует немедленной изоляции.